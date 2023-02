Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vi siete accorti del cameo di WandaVision?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è un film strepitoso per tanti motivi - basti pensare al ruolo che ha per la Fase 5, o all'avvento di Kang il Conquistatore, - ma gli spettatori non si sarebbero mai immaginati di vedere anche Jimmy Woo, il personaggio di WandaVision interpretato da Randall Park.

Così ha dichiarato Park in un'intervista: "Mi sono incontrato con la Marvel, si trattava di una specie di riunione generale per discutere delle mie opinioni e delle loro. Perciò ho pensato: 'Sì, sarebbe davvero figo riportare indietro Jimmy Woo, se si dovesse presentare l'occasione. Poi, più o meno una settimana dopo, lo staff mi ha contattato dicendo: 'Ehi, sappi che sta per tornare veramente, incontriamoci per parlarti di questo strepitoso colpo di scena'. È stato fantastico!" Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

"Tutto ciò è surreale" ha continuato, "perché io sono cresciuto collezionando fumetti. Ero un grandissimo fan della Marvel, quindi far parte di quel mondo ed interpretare un personaggio effettivamente presente nei fumetti, a cui si aggiunge l'interpretazione in Aquaman di un altro personaggio del DCU... beh, non riesco a trovare le parole per descrivere l'emozione che ho provato".

L'attore ha già partecipato, tra i tanti progetti, a Cattivi vicini, The Interview, Un disastro di ragazza e The Hollars per il settore cinematografico, a Beautiful, Cold Case - Delitti irrisolti, Community, The Office e Blockbuster per quello televisivo. E la sua ascesa non sembra finire qui: per BossLogic, Jimmy Woo di WandaVision dovrebbe avere una serie tutta sua.