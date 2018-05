Ant-Man and The Wasp: prima foto di Randall Park nei panni di Jimmy Woo!

I Marvel Studios hanno appena rivelato la prima immagine di Randall Park nelle vesti del personaggio di Jimmy Woo. Potete vedere il post social in basso. Ma cosa cambia rispetto ai fumetti?

A dire il vero non lo sappiamo, e possiamo solamente fare delle supposizioni, al momento, essendo la trama sotto riserbo, ancora. Dunque, nelle pagine dei comics, Woo è un agente dello S.H.I.E.L.D. ma, non avendo visto molto dell'organizzazione un tempo gestita da Nick Fury negli ultimi cinecomic della Casa delle Idee, sinceramente non crediamo molto plausibile l'eventualità che il suo ruolo sia quello di un operativo dello SCUDO.

Però, almeno da questa immagine, il personaggio sembra godere di un buon rapporto con il protagonista della pellicola, lo Scott Lang di Paul Rudd (anche se sembra, in effetti, una faccia un po' scocciata, la sua, nell'immagine). Di certo però, c'è che non sembrano nemici.

Come si svolgerà dunque la vicenda? E quale sarà il ruolo di Park nella storia? non possiamo dirlo, per adesso, ma aspettiamo di vedere quel che accadrà non appena Ant-Man and The Wasp arriverà al cinema, il prossimo luglio.



"Dall'universo cinematografico Marvel arriva "Ant Man and the Wasp", un nuovo capitolo che vede protagonisti gli eroi con la sorprendente capacità di restringersi. All'indomani di "Captain America: Civil War", Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle sue scelte sia come Supereroe sia come padre. Mentre lotta per riequilibrare la sua vita domestica con le conseguenti responsabilità, nei panni di Ant-Man si confronta invece con Hope van Dyne e il Dr. Hank Pym per intraprendere una nuova missione, molto urgente. Scott deve di nuovo indossare la tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra lavora per svelare i segreti del passato."