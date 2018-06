Ant-Man and The Wasp: la post-produzione del film è terminata!

Secondo quanto riportato dal sito Heoric Hollywood, la post-produzione di Ant-Man and The Wasp sarebbe terminata, a un mese dalla diffusione della pellicola nelle sale americane.

La notizia è stata confermata al Produced By Conference tenutasi venerdì 8 giugno e a cui ha presenziato anche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Nell'atteso sequel della pellicola del 2015, Ant-Man, che si trova agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Capitan America: Civil War, con l'aiuto di Hank Pym si troverà a fare team-up con Wasp (Hope) per provare a sconfiggere Ghost, la villain del film

La pellicola esce il prossimo 6 luglio nelle sale statunitensi ma noi, purtroppo - probabilmente a causa della scarsità di affluenza nelle sale nel corso dei periodi più caldi dell’anno - dovremo aspettare addirittura fino al 14 agosto seguente prima di vedere questa nuova avventura dell'uomo formica e della sua alleata Wasp.

Su queste pagine potete visualizzare anche i nuovi poster di Ant-Man and The Wasp, tra cui anche quello con la Janet van Dyne di Michelle Pfeiffer e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

Ant-Man and The Wasp, diretto dal regista del primo capitolo Peyton Reed, è scritto da Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e da Paul Rudd, l'interprete del protagonista Scott Lang. Tra i membri del cast, oltre a Paul Rudd, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, troviamo anche Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Komen, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip Harris, David Dastmalchian, Abby Ryder-Fortson, Randall Park, e Laurence Fishburne.

Sinossi: Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia.