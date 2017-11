Ant-Man and The Wasp: Peyton Reed annuncia la fine delle riprese!

E' ufficiale!ha concluso le riprese del cinefumetto Ant-Man & the Wasp ! Il regista lo ha postato su Twitter oggi.

Peyton Reed ha finito di girare Ant-Man & The Wasp, facendo di questo secondo film su Scott Lang un prodotto meno travagliato del primo standalone, inizialmente diretto da Edgar Wright, rimpiazzato poi proprio da Reed.

Di questa nuova produzione per adesso non sappiamo moltissimo; online sono uscite comunque le immagini che ci mostrano il costume di The Wasp (Evangeline Lilly), quello nuovo di Paul Rudd nelle vesti di Ant-Man, e il villan della pellicola, The Ghost.

Ecco il tweet originale del regista sulla conclusione delle riprese del film:

Peyton Reed ✔@MrPeytonReed

That’s a wrap. #AntManandtheWasp

Curiosi?