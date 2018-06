Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd ed Evangeline Lilly non vogliono la Coppa del Mondo!

In occasione della Coppa del Mondo, uno degli eventi sportivi più seguiti a livello internazionale, molti attesissimi blockbuster estivi si sono visti rinviare la propria data di uscita su territorio europeo.

Non fa eccezione il nuovo film dei Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp, che da noi arriverà il 14 agosto, oltre un mese dopo l'uscita negli Stati Uniti, prevista per il 6 luglio. E a questo proposito si sono pronunciati i due attori protagonisti, Paul Rudd ed Evangeline Lilly, che durante una recente intervista si sono detti davvero furiose per questa scelta di distribuzione.

"Lo fanno sempre" ha dichiarato con una certa frustrazione la Lilly. "Di sicuro i fan non sono felici e sembra ridicolo che gli studios pensino che gli spettatori decidano di perdersi questi film solo per rimanere a casa a guardare il calcio. Poi quello che succede è che molti si limiteranno a piratare il film o lo vedranno nel peggiore dei modi, come con quella merda di merda di streaming online, invece di andare in un cinema. L'idea non mi piace per niente, e sto davvero impazzendo per questa cosa. Sono incazzata come lo sarebbe qualsiasi fan Marvel."

Anche Rudd è apparso piuttosto perplesso, ma ha preferito esprimersi con toni più scanzonati: "Non capisco, magari la prossima volta possiamo provare a chiedere ai tipi della Coppa del Mondo di ritoccare il loro calendario."

Paul Rudd riprende i panni di Scott Lang/Ant-Man in questo atteso sequel del cinefumetto dei Marvel Studios diretto dal regista Peyton Reed. Agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Scott viene richiamato dal Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sua figlia Hope van Dyne (Evangeline Lilly) per una nuova missione, in cui Ant-Man dovrà allearsi con Wasp per fronteggiare Ghost, la villain interpretata dall'attrice Hannah John-Kamen (Ready Player One). Paul Rudd ha anche firmato la sceneggiatura insieme ad Erik Sommers, Chris McKenna, Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

Nel cast ritroveremo anche attori come Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson. Tra le new entry sono da segnalare Randall Park, Laurence Fishburne e Walton Goggins; Michelle Pfeiffer, invece, interpreterà Janet Van Dyne, la Wasp originale, madre di Hope e moglie di Hank Pym.