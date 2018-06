Ant-Man and The Wasp: il nuovo spot chiama ufficialmente Janet Van Dyne "The Wasp"!

È appena stato rilasciato un nuovo spot tv di Marvel's Ant-Man and The Wasp e in questo video sentiamo il Dottor Pym di Michael Douglas chiamare la moglie, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), The Wasp. Ma non solo! Date un'occhiata!

Ant-Man and The Wasp arriverà da noi in sala soltanto il 14 agosto ma la pubblicità si fa insistente perché in America arriva molto prima, il 6 luglio! E dunque stanno uscendo carrellate di spot che ci mostrano, via, via, tante nuove informazioni su questo cinecomic Marvel Studios.

Per esempio sentiamo il Dottor Hank Pym chiamare la moglie The Wasp, oppure scopriamo che la voce femminile che pronuncia l'ormai famosa frase "Abbiamo rilasciato qualcosa di pericoloso" è quella di Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), e non quella di Janet.

Date anche voi uno sguardo a questo nuovo spot e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

Per adesso confortiamoci per il fatto che vedremo molto tardi rispetto agli USA Ant-Man and The Wasp con la possibilità di visione di Avengers: Infinity War, che è ancora in programmazione nelle nostre sale cinematografiche!

"Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia."