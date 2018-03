Ant-Man and The Wasp: un nuovissimo concept-art dedicato a Hope Van Dyne

È stato pubblicato in rete un nuovissimo concept-art di, sequel del cinefumetto condiretto nuovamente da

Dalla scansione dell’immagine, possiamo notare che il concept-art (qui suddiviso in due pagine) è dedicato proprio a The Wasp, il personaggio sotto le cui sembianze si nasconde Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) e che affiancherà Ant-Man/Scott Lang in questa nuova avventura targata Marvel. La vediamo, infatti, utilizzare le sue nuove abilità per disarcionare un criminale dalla sua moto e poi volare via.

La storia del sequel racconterà di Ant-Man e The Wasp in fuga contro il governo dopo gli eventi di Captain America: Civil War, dato che il film sarà ambientato prima di Avengers: Infinity War, uscita nelle sale ad aprile. I due però dovranno affrontare una nuova minaccia che risponde al nome di Ghost.

Ant-Man and The Wasp vedrà nel cast anche Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Michael Pena, David Dastmalchian, Judy Greer, Randall Park, Walton Goggins e Hannah John-Kamen, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 luglio 2018. Sappiamo, però, che a causa della concomitanza con i Campionati Mondiali di Calcio di quest’anno, alcuni mercati internazionali rimanderanno l’uscita del cinecomic per non scontrarsi con il grande evento sportivo.

Ant-Man and The Wasp sarà il primo cinefumetto Marvel ad uscire dopo l’attesissimo Avengers: Infinity War, quest’ultimo previsto per il 25 aprile 2018.