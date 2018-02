Ant-Man and The Wasp, nuove immagini high-res del sequel con Paul Rudd ed Evangeline Lilly

Il primo trailer ufficiale dell'attesissimo Ant-Man and The Wasp sta ancora macinando visualizzazioni, ma laha rilasciato quest'oggi online quattro foto in alta risoluzione del film diretto dae con protagonistied

Per la precisione, le immagini high-res di oggi sono tratte proprio dal trailer ufficiale, e mostrano diversi frame visti nel filmato, tra i quali la trasformazione di Scott Lang in Giant Man, la corsa sul coltello (spettacolare!) di Wasp e sempre la Van Dyne in combattimento e un'ultima foto con i nostri due eroi in borghese e in macchina.



La storia del sequel racconterà di Ant-Man e The Wasp in fuga contro il governo dopo gli eventi di Captain America: Civil War, dato che il film sarà ambientato pre-Avengers: Infinity War, uscita nelle sale ad aprile. I due però dovranno affrontare una nuova minaccia che risponde al nome di Ghost.



Ant-Man and The Wasp vedrà nel cast anche Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Michael Pena, David Dastmalchian, Judy Greer, Randall Park, Walton Goggins e Hannah John-Kamen, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 luglio 2018. Vi ricordiamo che il prossimo cinecomic Marvel sarà Black Panther di Ryan Coogler, in uscita nelle sale il 14 febbraio.