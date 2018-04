Ant-Man and the Wasp non sarà un film di supereroi come gli altri

Dopo l'atteso Avengers: Infinity War, i fan dei Marvel Studios dovranno attendere agosto in Italia per visionare il prossimo capitolo all'interno di questa maxi-saga cinematografica: Ant-Man and the Wasp.

Seppur brevemente, l'attrice Evangeline Lilly - interprete di Hope Van Dyne a.k.a. Wasp - ha stuzzicato i fan della Casa delle Idee con delle nuove dichiarazioni piuttosto interessanti: "Personalmente non ho mai visto un film su delle origini di un supereroi come questo. Hope sa quel che sta facendo e si sta preparando da una vita per questo. La soddisfazione nel guardarla finalmente riuscirci è davvero divertente".

Il personaggio della Van Dyne tornerà anche in un piccolo ruolo in Avengers 4, in uscita a maggio 2019.

Ant-Man and the Wasp è il nuovo cinecomic dei Marvel Studios ambientato, naturalmente, all'interno del Marvel Cinematic Universe. In questo atteso sequel del divertente film del 2015, Scott Lang (Paul Rudd) si ritrova a fare i conti delle conseguenze della sua alleanza con Captain America in Captain America: Civil War. Agli arresti domiciliari, Scott ha fatto conoscere al mondo intero la tecnologia delle Particelle Pym, costringendo il suo mentore, il Dr. Hank Pym (Michael Douglas), e sua figlia Hope (Evangeline Lilly) alla fuga. Ma una nuova missione costringerà Scott a indossare di nuovo i panni di Ant-Man alleandosi questa volta con Hope, sdoppiata nell'eroina nota come Wasp.