Ant-Man and The Wasp, Michelle Pfeiffer è Janet Van Dyne nelle nuove immagini ufficiali

Mentre Avengers: Infinity War continua la sua inarrestabile corsa al box-office mondiale con 1 miliardo e 164 milioni di dollari incassati in soli 11 giorni, l'attesa dei fan è ora rivolta al prossimo film Marvel, Ant-man and The Wasp di Peyton Reed, di cui continua oggi la campagna promozionale.

È infatti grazie a Reddit che possiamo mostrarvi quest'oggi due nuove immagini ufficiali del film, secondo capitolo del franchise dedicato al piccolo grande eroe Marvel, che questa volta sarà affiancato anche dalla pungente The Wasp. Nelle foto odierne, però, al centro dell'attenzione ci sono due dei nuovi protagonisti, che finora non hanno avuto modo di apparire molto.



Stiamo parlando della Janet Van Dyne interpretata da Michelle Pfeiffer e del Jimmy Woo di Randall Park. Il primo sarà un agente dell'F.B.I di cui non si hanno particolari informazioni, mentre la grande attrice sarà la madre di Hope van Dyne, che nel primo capitolo era riportata bloccata nella Dimensione Quantica ma che a quanto pare qui avrà un ruolo più importante. La vediamo comunque in costume e pronta ad agire nell'immagine in calce.



Vi ricordiamo che Ant-Man and The Wasp vedrà nel cast anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Walton Goggins, Michael Douglas, Michael Pena, Laurence Fishburne e Hannah John-Kamen, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 agosto.