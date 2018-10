Ant-Man and The Wasp: Laurence Fishburne vuole riprendere il ruolo di Goliath

A quanto pare Laurence Fishburne vorrebbe decisamente riprendere il ruolo che ha interpretato nel Marvel Cinematic Universe, quello di Goliath in cui l'abbiamo visto in Ant-Man and The Wasp.

Ma non è finita qui: non solo vuole tornare, ma la prossima volta vuole che gli venga anche dato un costume! Fisburne ha detto durante un'intervista con CBR che "naturalmente" è entusiasta di poter (potenzialmente) tornare un giorno a vestire i panni di Goliath:

"Assolutamente sì, sarebbe così bello se accadesse. Sarebbe decisamente un'idea fantastica, ma non c'è nulla di ufficiale da annunciare per il momento. Comunque ci sono tantissime cose che si possono esplorare (in questo franchise). Si può andare nel passato, ma anche procedere in avanti. Del resto dovete capire che sono stato coinvolto nel film che ha reso possibile questi film oggi. Vent'anni fa ero uno dei protagonisti di quel filmetto da nulla, quel piccolo film intitolato The Matrix, ed è stato il primo film che ha prodotto ciò che ci promettevano i fumetti. Quindi mi chiedi se sarei pronto a tornare? Sì, assolutamente! Fammi entrare, coach!"

Chissà se lo vedremo tornare in futuro? Per adesso non ci resta che attendere l'arrivo del cinecomic con Paul Rudd ed Evangeline Lilly in versione home video! La sinossi di Ant-Man and The Wasp recita quanto segue: "Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato."