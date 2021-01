Ant-Man and The Wasp, Katee Sackhoff rivela: 'Anch'io feci un provino per il film'

Il Marvel Cinematic Universe è finalmente entrato nella Fase 4, e le attenzioni dei fan sono proiettate verso il presente e il futuro del franchise. Voltandosi indietro, però, a volte si scopre che le cose avrebbero potuto andare diversamente: alcune star avrebbero potuto far parte dell'universo Marvel, e invece non le abbiamo viste all'opera.

È il caso per esempio di Katee Sackhoff. L'abbiamo vista in Battlestar Galactica e più recentemente in Star Wars: The Mandalorian, dove ha interpretato Bo-Katan Kryse. Intervenuta recentemente al podcast The Sith Council di Schmoedown Entertainment Network, l'attrice ha rivelato di aver fatto un provino nel 2018 per Ant-Man and The Wasp.

"Penso di aver fatto un provino per quel film a un certo punto, per uno dei personaggi" ha raccontato Katee Sackhoff, senza però entrare nei dettagli sul personaggio che avrebbe potuto interpretare. Potrebbe magari trattarsi di Ava Starr / Ghost, l'antagonista che nel film ha il volto di Hannah John-Kamen.

Peyton Reed, regista di Ant-Man and The Wasp, ha poi diretto Katee Sackhoff nel finale della stagione 2 di The Mandalorian. "In quanto fan di Star Wars praticamente da sempre, non credo che avrei potuto essere in pace con me stesso se avessi rifiutato quel finale" racconta in un episodio di Disney Gallery dedicato al making of live-action.

