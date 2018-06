Ant-Man and The Wasp in azione nella cover di un famoso magazine e in 2 poster!

Tra circa un mese in USA esce la seconda avventura di Scott Lang, intitolata Ant-Man and The Wasp e adesso possiamo vedere alcune belle immagini promo degli eroi. Inoltre, c'è anche il villain o meglio, la villain, Ghost!

La cover è quella di Empire Magazine, dove vediamo i due eroi in azione, sia Ant-Man che The Wasp, con alle loro spalle l'ombra di Ghost. Nel poster francese invece ci sono tutti i personaggi che vedremo nel cinecomic, compreso il dottor Pym di Michael Douglas e Janet Van Dyne di Michelle Pfeiffer e poi, alla fine, il poster dei Marvel Studios che mostra Scott e Hope con le tute da eroi ma senza il casco.

La pellicola esce il 6 luglio un USA ma noi, purtroppo - forse a causa dei Mondiali di calcio - dovremo aspettare addirittura fino al 14 agosto prima di vedere questa nuova avventura dell'uomo formica e della sua alleata Wasp.

Date un'occhiata ai poster di Ant-Man and The Wasp e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto! Sinossi: "Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia."