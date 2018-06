Ant-Man and The Wasp: Giant Man di Paul Rudd nello spot esteso "Me Eat People!"Esilarante!

È uscito l'esilarante spot esteso di Ant-Man and The Wasp nel quale vediamo Paul Rudd mentre si trova nelle gigantesche vesti di "Giant Man" e si mette a fare il simpatico con un gruppo di poveri turisti. Lo spot si era già visto, ma mamma Marvel ne ha mandato in onda uno esteso con scene nuove, date un'occhiata al player!

Non solo il "ragazzone" si ritrova a scherzare con i turisti in barca, ai quali dice "Me Eat People" "Me mangia Persone" cioè, ma vediamo The Wasp che stupisce il Louis di Michael Pena, e diamo anche uno sguardo ravvicinato alla villain della nuova pellicola Marvel Studios, Ghost, stavolta senza maschera!

"Abbiamo rilasciato qualcosa di potente" dice una voce femminile all'inizio di questo nuovo spot tv, e non si sa bene a chi si riferisca, se a Ghost, appunto o a qualche altra parte della storia che vedremo, purtroppo, solo il 14 agosto in Italia.

In questo secondo capitolo dedicato alle avventure dell'uomo formica vedremo Scott Lang e Hope Van Dyne, interpretati rispettivamente da Paul Rudd e da Evangeline Lilly, andare alla ricerca di Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), nel Reame Quantico. Tutti pronti per questa nuova avventura?

Ant-Man and The Wasp, dal 14 agosto al cinema.