Ant-Man and the Wasp: Fishburne eccitato all'idea di far parte della Marvel

Sarà anche conosciuto come il Perry White del DC Universe (anche se totalmente assente in), eppuredebutterà, a luglio 2018, nei panni del Dr. Bill Foster nel Marvel-liano Ant-Man and the Wasp

"Ero un grandissimo fan dei fumetti da ragazzino" ha spiegato l'attore in una nuova intervista con Yahoo! "Ero principalmente un fan della Marvel, ma ho letto anche i fumetti della DC. Adoro l'universo della DC. Compravo fumetti di entrambi gli universi. E poi ho iniziato a comprarli anche di altre etichette, come Vertigo o Dark Horse".

"Guardo film della Marvel da tempo, ormai, e ho sempre sognato ed immaginato che un giorno sarei stato fortunato abbastanza da entrarne a far parte, e quel giorno è arrivato" ha continuato Fishburne.

Nei fumetti Bill Foster diventa anche Golia, un vero e proprio eroe nei fumetti della Casa delle Idee, e Yahoo glielo fa notare: "Si, interpreto un eroe! O meglio, interpreto uno scienziato! Shh! Shh!".