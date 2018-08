Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly sul suo casting, il costume e un film stand-alone

Nel giorno della sua uscita nei cinema italiani, vi proponiamo delle nuove dichiarazioni dell'attrice Evangeline Lilly, interprete di Hope Van Dyne a.k.a. Wasp in Ant-Man and the Wasp, in cui parla a ruota libera del suo personaggio.

A cominciare, ovviamente, dal suo casting nel lontano 2014, per il primo film dedicato ad Ant-Man, quando la regia era ancora affidata ad Edgar Wright. "Avevo appena finito il mio tour promozionale de Lo Hobbit quando il mio manager mi chiama e mi dice 'ho ricevuto una chiamata dalla Marvel e mi hanno chiesto se questo loro nuovo franchise potesse piacerti... si chiama Ant-Man'. E ho riso. Gli ho risposto 'hanno finito i supereroi e ora ne inventano di nuovi?' perché non avevo mai sentito parlare di Ant-Man, pensavo fosse uno scherzo. E mi ha risposto 'no, no, no, è uno degli Avenger originali, è una cosa vera.'. 'Ecco la verità, sono stata un mezzo-elfo, non voglio essere una supereroina'... e lui 'fermati un attimo, Ant-Man sarà interpretato da Paul Rudd e sarà diretto da Edgar Wright'. Cosa? Ho immediatamente accettato. Penso di aver visto sei film Marvel in una settimana, mi sono detta 'questo è cosi fico, come mi sono persa questa roba? Ci sono, voglio esserci!'."

Ed ora, dopo qualche anno, eccola anche in Ant-Man and the Wasp in cui si sdoppia in Wasp. La sua speranza? E' che continui a cambiare costume ad ogni film: "Nei fumetti era una stilista. Janet era una stilista e amava cambiare il suo costume. E non c'è nulla di sbagliato in una donna che cambia abito spetto! Adoro i vestiti. Peccato che Hope sia una scienziata, spero che cambieranno il costume ma non ce la vedo a disegnarsi i costumi. Non è una stilista".

Infine l'attrice dice 'no' ad un possibile film stand-alone totalmente dedicato a lei: "Non amo molto l'idea di un film solo su Wasp perchè, sin dall'inizio, nei fumetti, Ant-Man e Wasp sono una sorta di team".