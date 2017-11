Ant-Man and The Wasp: Evangeline Lilly ha finito le riprese!

ha concluso il suo lavoro sul set di Ant-Man and The Wasp , la seconda pellicoladedicata alle avventure "solo" dinei panni di

Con l'attenzione tutta focalizzata a quanto sta accadendo sul set di Avengers 4 e l'attesa spasmodica per il trailer di Infinity War, è facile dimenticarsi che il quarto cinefumetto sui Vendicatori non è l'unico in corso di "fine riprese" al momento: anche Ant-Man and The Wasp è in fase di chiusura e, in questi giorni, si susseguono le notizie di attori che lasciano il set del cinecomic perché il loro lavoro è concluso.

Oggi è la volta della bellissima Evangeline Lilly, che interpreta Hope van Dyne aka The Wasp nel Marvel Cinematic Universe: l'attrice ha postato via Facebook un'istantanea che è un chiaro saluto ai compagni di lavoro sul set del film diretto da Peyton Reed, Paul Rudd e Michael Douglas.

Le riprese stanno davvero per concludersi, dunque. E noi non vediamo l'ora di vedere qualcosa su Ant-Man and The Wasp il prima possibile.