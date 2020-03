Ant-man and The Wasp: Evangeline Lilly condivide una foto nei panni dell'eroina Marvel

Evangeline Lilly ha vissuto un brutto periodo, ma siamo sicuri che riuscirà a tornare sulla giusta strada, anche in vista dei prossimi impegni riguardanti il sequel di Ant-man and The Wasp. Nel frattempo ha voluto condividere su Instagram un'immagine che la ritrae proprio nei panni del personaggio che affianca Paul Rudd.

La vediamo quindi insieme alla truccatrice del film Marvel, intenta ad effettuare gli ultimi ritocchi al costume prima delle riprese. Ha voluto condividere questo momento quando suo figlio di otto anni le ha chiesto quale fosse il suo Avenger preferito. Lei non poteva che rispondere Antman. "Beh... certo! È il tuo aiutante", le ha infine risposto lui.

In effetti si può dire che i due personaggi si sono trovati a collaborare alla pari nell'ultimo film, come suggerisce il titolo. Evangeline Lilly, saltata alla ribalta per la sua partecipazione a Lost, è riuscita a farsi amare anche dai fan dei supereroi di casa Marvel dando vita ad una combattente determinata e perfettamente in sintonia con il simpatico Scott Lang. Dopo aver recitato nei film di Ant-man, ha avuto occasione di dire la sua anche nella battaglia finale di Avengers: Endgame , unendosi alle altre eroine nell'assalto finale a Thanos.

Stando a quanto riportato da Paul Rudd, i costumi indossati dagli eroi non sono affatto comodi e spesso recitare per ore indossando simili capi di abbigliamento, costituiti dai materiali più strani, può risultare complesso. Nella foto Lilly sembra comunque entusiasta di potersi calare nel personaggio di <strong>Hope Van Dyne.</strong>

Anche Michael Pena spera di tornare in Ant Man 3.