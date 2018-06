Ant-Man and The Wasp: ecco una bellissima concept art e un nuovo video spot!

Tra un mese esatto in USA arriverà Ant-Man and The Wasp e Peyton Reed, il regista, per celebrare, ha pubblicato una bellissima concept art che vi mostriamo in calce alla news. inoltre c'è un altro spot tv appena rilasciato, che mostra qualcosa in più della pellicola!

La clip, come sempre, la trovate nel player. Probabilmente lo sapete, noi dovremo aspettare il 14 agosto per vedere Ant-Man and The Wasp al cinema e sarà davvero dura cercare di evitare gli spoiler, dal momento che gli americani del film parleranno, non appena uscirà!

È notizia della scorsa settimana che alcuni fan Marvel che vivono nel Regno Unito - che si son visti posticipare anche loro l'uscita del cinecomic su Scott Lang a causa dei Mondiali di Calcio - hanno scritto una petizione per chiedere comunque il rilascio del film, adducendo come motivazione alla domanda che si possono guardare i Mondiali e andare anche al cinema! Effettivamente...

Non sappiamo se sia stata accolta o meno, ma crediamo di no, purtroppo! Comunque diamo uno sguardo, nel frattempo, alla clip nel player e al disegno in basso. Che ne dite?

"Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia."