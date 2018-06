Ant-Man and the Wasp: ecco la Wasp di Michelle Pfeiffer nel nuovo Poster

Grazie ai Poster ufficiali rilasciati per Ant-Man and the Wasp possiamo dare una prima occhiata a Janet van Dyne, il personaggio interpretato da Michelle Pfeiffer, la Catwoman del secondo Batman di Tim Burton.

Nell'atteso sequel della pellicola del 2015, Ant-Man, che si trova agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di Capitan America: Civil War, con l'aiuto di Hank Pym si troverà a fare team-up con Wasp (Hope) per provare a sconfiggere Ghost, la villain del film

Ant-Man and The Wasp, diretto dal regista del primo capitolo Peyton Reed, è scritto da Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e da Paul Rudd, l'interprete del protagonista Scott Lang. Tra i membri del cast, oltre a Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, troviamo anche Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins, Hannah John-Komen, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip Harris, David Dastmalchian, Abby Ryder-Fortson, Randall Park, e Laurence Fishburne.

L'uscita del film nelle sale è prevista per luglio negli USA, mentre per l'esordio italiano dovremo aspettare il 14 agosto.

Qui sotto potete trovare i Poster dei protagonisti, compresa Janet Van Dyne di Michelle Pfeiffer.