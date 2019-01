Ant-Man and the Wasp: ecco il perché del taglio di alcune scene nel Regno Quantico

Nel corso di un evento organizzato da Collider, il regista di Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed ha spiegato il perché della mancanza di più scene ambientate nel Regno Quantico.

Il regista ha dichiarato che c’è una ragione ben precisa se alcune scene con protagonisti Michael Douglas e Michelle Pfeiffer sono state tagliate in fase di montaggio dal film, ovvero di quelle sequenze ambientato nel vasto e misterioso Regno Quantico.

“Beh, si. C’è una scena ambientata nel Regno Quantico che è finita sia in streaming che nel Blu-Ray. Quando Janet e Hank stanno viaggiando per il Regno Quantico per tornare alla base e incontrano questa sorta di creatura amorfa. E invece che combatterla, Janet è in grado di comunicare con lei e le dice in pratica che loro sono lì in pace. E questa dice, ‘andate in pace’, e loro due proseguono. È una scena che porta un po’ più di colore al film e che suggerisce come lei non sia stata sola lì dentro. Ci sono innumerevoli forme di vita lì e lei ha acquisito qualche talento nel navigare nel Regno Quantico”.

In seguito, Reed fa riferimento a un’ulteriore sequenza: “C’è un’altra sequenza che abbiamo girato, veramente, dove lei combatte contro un’altra creatura Quantica. La vediamo usare la spada e altra roba simile e aveva anche una scena dove interpreta una sorta di ambasciatrice di pace. Quindi c’erano Janet la guerriera, Janet la diplomatica e poi semplicemente Janet, la moglie di Hank Pym”.

Le sequenze furono tagliate, a detta di Reed, per non distrarre troppo lo spettatore dalla battaglia finale del film. “È stata tutta una questione di bilanciamento del ritmo. C’erano delle scene pazzesche, che però non rispondevano alle domande del pubblico, in pratica fornivano più domande”.

Tutte queste domande potrebbero avere risposta già nel prossimo film Marvel, Captain Marvel, in uscita l’8 marzo prossimo. Così come nel successivo Avengers: Endgame, previsto per la fine di aprile. In uscita c’è anche Spider-Man: Far From Home, distribuito dalla Sony.

Ant-Man and the Wasp è disponibile in home video.