Ant-Man and the Wasp: il dietro le quinte con le scene girate da Stan Lee

In vista dell’imminente uscita in home video di Ant-Man and the Wasp, la Marvel ha reso disponibile il video dietro le quinte con le scene girate da Stan Lee, incluso il suo noto cameo.

Il video è preceduto da una introduzione di Paul Rudd, il quale rivela di adorare infinitamente ogni cameo realizzato da Stan Lee, così come tutti i fan della Marvel. Nel film, Stan Lee è vittima di uno dei dischetti miniaturizzanti di Ant-Man e si vede così rimpicciolire la propria auto, esclamando “Parlando di auto compatte...!”. Durante il dietro le quinte, vengono mostrate anche alcune battute alternative per quella scena. Paul Rudd ha spiegato che la parte più difficile è stata quella di scegliere tra le varie battute, perché erano tutte incredibilmente divertenti.

Ant-Man and the Wasp uscirà in home video negli Stati Uniti il prossimo 16 ottobre; su queste pagine potete visualizzare i dettagli e scoprire i contenuti extra dell’edizione (comprese le battute tagliate di Stan Lee).

Sinossi: “Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato”.