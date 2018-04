Ant-Man and The Wasp e Captain Marvel sono ambientati entrambi prima di Infinity War

I prossimi due film in uscita dei Marvel Studios, sono entrambi ambientati, temporalmente, prima di Avengers: Infinity War, film attualmente in sala. Allerta spoiler giganteschi su Avengers 3: se non l'avete visto, non proseguite con la lettura del pezzo perché parla in dettaglio della trama.

Dunque, chi ha visto Avengers: Infinity War sa già che non ci sono alcuni personaggi fondamentali. Alcuni li conosciamo bene (Ant-Man di Paul Rudd e Hawkeye di Jeremy Renner), altri li dobbiamo ancora vedere su schermo (Evangeline Lilly deve ancora indossare il costume da Wasp, e Brie Larson deve ancora mostrarsi nei panni della supereroina più potente della Marvel, Captain Marvel, appunto). Per quanto riguarda i primi due, la Vedova Nera (Scarlett Johansson), ci spiega, in Infinity War, il motivo per il quale non vediamo Clint e Scott: sono entrambi agli arresti domiciliari, hanno patteggiato dopo gli eventi di Civil War.

E dunque, Captain Marvel, lo sappiamo, sarà una origin story, che ci mostrerà la vicenda di Carol Danvers quando l'eroina deve ancora diventare tale. Sarà ambientato negli anni '90, questo nuovo cinecomic. Per ciò che riguarda invece Ant-Man and The Wasp, la storia potrebbe esplorare maggiormente gli eventi occorsi proprio dopo Captain America: Civil War, per farci capire un po' meglio cosa sia successo sia a Cap che agli altri Vendicatori, dopo la scissione.

Tuttavia, sia Captain Marvel che Ant-Man, dovrebbero far capolino in Avengers 4. La scena post credit di Avengers: Infinity War chiama a gran voce, con un bel riferimento alquanto vintage, l'intervento della Danvers e, almeno basandoci sulle notizie degli ultimi mesi, anche Scott Lang e la Wasp della Lilly, dovrebbero partecipare alla storia post-schiocco di dita di Thanos.

Considerando il fatto che in Ant-Man 2 ci sarà Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet van Dyne, potremmo, in una certa misura, capire il motivo per il quale Lang non sarà ad affrontare Thanos con gli altri Vendicatori: la sua assenza potrebbe essere legata al Reame Quantico, e lì si sa "i concetti di tempo e spazio diventano irrilevanti." Inoltre, e qui ci stiamo addentrando nel territorio delle speculazioni, comprendere meglio il mondo subatomico potrebbe, in una certa misura, aiutare i Vendicatori ad invertire la distruzione apportata da Thanos. Ma ripetiamo, qui si tratta di speculazione bella e buona, giusto per capire in che direzione potrebbero andare i personaggi mancanti dalla trama di Avengers 3.

Sempre in riferimento al Reame Quantico, sappiamo che questo avrà spazio anche in Captain Marvel, dal momento che ci regalerà "una migliore comprensione di Carol Danvers e del suo ruolo nell'MCU".

Chissà se avete avuto la stessa impressione, ma noi, dopo aver visto Infinity War abbiamo non solo un sacco di domande, ma non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire questa strepitosa Fase 3, con l'arrivo, il prossimo anno, di Avengers 4.