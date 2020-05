Ant-Man and The Wasp e il cammeo segreto della Vedova Nera: tutti i dettagli

Quando si è impegnati a seguire tutte le trasformazioni e le turbinanti coreografie dei protagonisti è facile perdere qualche dettaglio: è questo il caso di Ant-Man and The Wasp, in cui secondo il regista Peyton Reed ci sarebbe un cammeo di Scarlett Johansson: l'avevate sospettato?

La rivelazione arriva direttamente dal profilo Twitter del regista, che risponde al tag di un fan facendo chiarezza su una particolare scena che vede protagonisti Paul Rudd, nei panni del protagonista Scott Lang, ed Anthony Mackie, meglio conosciuto con il suo nome da Avenger Falcon.

Sorpreso a rubare alcune attrezzature agli stessi Vendicatori, Ant-Man ebbe una disputa con Falcon, il quale poco dopo notificherà l'accaduto a qualcuno attraverso una radiolina.

Adesso Peyton ha reso noto che dall'altro lato della trasmittente non c'è un agente qualunque, ma la letale Natasha Romanoff, cui Sam Wilson chiede di tacere con Steve Rogers dell'accaduto, essendo Capitan America il suo idolo e la persona che stima più al mondo.

Il mondo del Marvel Cinematic Universe è ricco di questi piccoli cammeo e riferenti, che con occhi attento (e talvolta un po' d'aiuto) i fan continuano a scoprire di giorno in giorno.

È però vero che ci sono special guest che è difficile non notare, come la volta in cui Kirk Douglas si presentò sul set di Peyton.

Parlando di ospiti inattesi, sapeva re che Paul Rudd ha scritto una prima bozza del secondo sequel per l'eroe in miniatura? E se vi dicessimo che aveva immaginato Modok come villain di Ant-Man 3?