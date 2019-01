Ant-Man and The Wasp: è arrivato il Funko Pop di Ant-Man Gigante!

Ebbene sì! Il Funko Pop di Giant-Man è una realtà! Il pupazzetto di Ant-Man in versione palazzo di dieci piani è reale! Lo abbiamo visto in versione super grande già in Ant-Man and The Wasp, ricordate?

Certo, non sarà un palazzo di dieci piani, ma ci siamo capiti! L'azienda che produce i pupazzetti con i testoni giganti ha deciso che era tempo di dedicare un Funko Pop anche alla versione enorme di Ant-Man.

Come forse ricorderete, abbiamo visto il personaggio interpretato da Paul Rudd, Scott Lang, ingrandirsi in due occasioni nel Marvel Cinematic Universe: prima in Captain America: Civil War e poi, ancora più gigante, in Ant-man and The Wasp pellicola uscita in sala nell'agosto del 2018 in Italia.

Oggi, Funko ha annunciato che un enorme Ant-Man da 10 pollici, il Giant Man Pop appunto, uscirà come esclusiva Amazon il 1 ° marzo. La descrizione ufficiale della bambolina recita:

"Il pop di Ant-Man che stavamo aspettando! Figura gigante in vinile di Giant Man da 10 pollici! Questa miniatura è alta 10 pollici ed è disponibile in un espositore da vetrina. Questa figura da collezione è perfetta per tutti i fan dei Vendicatori! Assicuratevi di dare un'occhiata alle altre mini-figure dei Vendicatori by Funko, collezionatele tutte! Questo articolo è disponibile esclusivamente su Amazon!"

La prossima volta che vedremo Scott Lang sarà, come da trailer, in Avengers: Endgame. Come sapete il personaggio non era presente in Avengers: Infinity War perché, nel momento in cui si sono svolti i fatti, contemporaneamente cioè, lui era impegnato nella ricerca e salvataggio della Wasp originale, interpretata da Michelle Pfeiffer, personaggio intrappolato nel Regno Quantico da circa 30 anni! Vedremo come Ant-Man si inserirà nel gioco di Endgame dal momento che, almeno secondo diverse speculazioni che girano online, pare che il Regno Quantico avrà un ruolo di primo piano nella narrazione di questa quarta avventura dedicata ai Vendicatori.