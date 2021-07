Ant-Man 3, un villain Marvel farà ritorno in Quantumania?

Le riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sono già iniziate, ma sappiamo ancora molto poco sul terzo capitolo della saga Marvel con protagonista Paul Rudd. Ora però, pare che sia stato rivelato il ritorno di un certo villain...

Alcuni villain proprio non ne vogliono sapere di starsene buoni dopo aver ricevuto una sonora sconfitta da parte degli eroi, e dopo essersi leccati le ferite, li vediamo tornare più determinati di prima.

È successo ad esempio con Loki, che dopo il primo film di Thor ha deciso di schierarsi con Thanos e dare del filo da torcere agli Avengers nella prima pellicola corale del MCU; è successo con Brock Rumlow e Georges Batroc, che dopo Captain America: The Winter Soldier li abbiamo visti tornare rispettivamente in Captain America: Civil War e The Falcon and The Winter Soldier; e in un certo senso possiamo dire sia successo anche con il Baron Zemo di Daniel Brühl, che nonostante le peculiari circostanza che lo hanno visto di nuovo a piede libero nella serie con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie, chissà cosa combinerà adesso.

Ma, a quanto sembra, dovremo aggiungere ancora un altro nome alla lista: Darren Cross a.k.a. Yellowjacket.

Secondo quanto affermato dalla Senior Writer Joanna Robinson al podcast di Vanity Fair "Still Watching", il villain interpretato da Corey Stoll dovrebbe far ritorno nel terzo film di Ant-Man.

Non sappiamo che ruolo potrebbe avere questa volta Cross, ma considerando il modo in cui è stato "sistemato" da Scott Lang, è difficile pensare che possa essere munito di buone intenzioni.

Vedremo quali sorprese ci riserverà Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.