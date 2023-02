Ant-Man 3, una delle varianti di MODOK avrebbe potuta essere Donald Trump!

Kathryn Newton ha ammesso che MODOK sul set non era altro che nastro adesivo e che, effettivamente, è stato un lavoro fatto totalmente in post produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!

Conoscendo la tendenza negli ultimi anni dei Marvel Studios a combattere battaglie di vario genere, il timore che potessero portare avanti una provocazione verso Trump ha comunque toccato un pò i fan. Vedendo il modo in cui è stato portato sul grande schermo MODOK, avere una versione Trump del villain sarebbe stato ancor più assurdo e, in un certo senso, imbarazzante già vedendo la cattiva riuscita della versione "classica" del personaggio.

Il fatto che MODOK rientri nei villain più imbarazzanti della storia dell'MCU , sicuramente non rende facile la possibilità di creare qualcosa di ancor più ridicolo . Sembra strano da dire ma, vedendo alcune varianti che il personaggio ha avuto negli anni, sarebbe potuta andare molto peggio. Era il 2016 quando, sull'onda dell'elezione di Donald Trump, i Marvel Comics si schierarono apertamente contro il neopresidente realizzando una versione "trumpiana" di MODOK , talmente surreale da essere entrata nell'immaginario collettivo degli appassionati dei fumetti.

MODOK , secondo molti fan, è uno dei fallimenti più plateali dell'MCU. Il timore che potesse venir fuori una versione ancor più imbarazzante del villain si è confermato. Le cose sarebbero potute solo peggiorare nel caso in cui Marvel avesse messo in scena una delle varianti più assurde di MODOK.

Altri contenuti per Ant-Man and the Wasp: Quantumania