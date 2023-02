The Good Doctor, annunciato il ritorno di un importante personaggio della prima stagione!

Nella nuova stagione di The Good Doctor sono contemplati anche piacevoli ritorni. Dopo cinque anni a ritornare, questa volta, è un membro del cast storico della serie, il Dottor Jared Kalu interpretato da Chuku Modu. Il personaggio ritornerà nel celebre ospedale grazie ad un particolare "caso".

Il ritorno a sorpresa del Dr. Kalu al St. Bonaventure Hospital di San Jose è legato ad un suo paziente miliardario e a un problema che, a quanto pare, sarà molto difficile risolvere. Il personaggio esordirà nell'episodio che verrà mandato in onda il 6 marzo intitolato Old Friends proprio in onore di questo grandissimo e inaspettato ritorno. Membro del cast secondario della prima stagione Kalu, è sempre stato particolarmente vicino al protagonista. Vittima di un ricatto legale dopo aver difeso la sua ragazza da una molestia, questo sarà uno dei fattori che lo porterà ad abbandonare il suo ruolo nell'ospedale.



Dopo la promozione di Brandon Larracuerte a membro del cast principale di The Good Doctor, questo significativo ritorno rimescola un pò le carte in tavola. "Non potremmo essere più entusiasti di vedere Chuku riunirsi alla famiglia The Good Doctor e che il pubblico sappia cosa ha fatto il dottor Kalu da quando ha lasciato St. Bon's" ha commentato l'autrice e showrunner della serie Liz Friedman. Il personaggio segue le orme di altri protagonisti delle prime stagioni tornati nel corso degli ultimi anni.



The Good Doctor ha subito un importantissimo abbandono nella quarta stagione che, ovviamente, ha avuto conseguenze sulla storia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!