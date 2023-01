Ant-Man 3, alla faccia dell'ultimo minuto: le riprese aggiuntive sono ancora in corso!

Nonostante già si parli di una possibile durata per Ant Man & The Wasp Quantumania, nelle ultime ore è emerso che le riprese del prossimo film del Marvel Cinematic Universe sono ancora tecnicamente in corso.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Paul Rudd è stato richiamato sul set di Ant-Man 3 venerdì 6 gennaio per portare a termine una ripresa aggiuntiva: dalle immagini trapelate non sembrerebbe trattarsi di nulla di trascendentale, dato che ad un esame più attento risulta evidente che la scena sia la stessa del Bridge Donuts già vista nel trailer di Ant Man 3, con Paul Rudd che indossa anche gli stessi abiti; è molto probabile dunque che si sia trattato solo di qualche inquadratura sostitutiva, di certo non qualcosa che possa rischiare di ritardare l'uscita del film nelle sale.

Certo è curioso scoprire che un film così grande - il primo vero blockbuster del 2023 - sia ancora work in progress ad un mese dalla sua uscita nelle sale, prevista attualmente per il 15 febbraio in Italia. E, a proposito di uscite, vi ricordiamo che il nuovo trailer di Ant Man 3 è previsto negli USA per domani 9 gennaio, più precisamente alle 19:30 EST (vale a dire l'1:30 del mattino di martedì 10 in Italia).

Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti dal mondo Marvel.