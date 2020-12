Ant-Man 3, nel trailer di Loki c'è un riferimento a Kang il Conquistatore, ma quale?

Dopo WandaVision a gennaio e The Falcon and the Winter Soldier a marzo, il primo mese intero di primavera 2021 segnerà il debutto dell'attesissima Loki con Tom Hiddleston, terza serie live-action targata Marvel Studios in uscita su Disney+ che a quanto pare presenterà anche uno dei prossimi villain MCU, Kang il Conquistatore.

Il supervillain sarà introdotto nel Marvel Cinematic Universe sul grande schermo nell'annunciato Ant-Man and the Wasp: Quantumania di Peyton Reed, in uscita nel 2022, e nei panni del personaggio troveremo il poliedrico e lanciatissimo Jonathan Majors (Da 5 Bloods, Lovecraft Country), ma a quanto pare la versione anticipata brevemente anche nel trailer di Loki non sarà la stessa, rispettando dunque i canoni fumettistici del nemico.



Nel trailer della serie vediamo infatti una serie di statue che dovrebbe rappresentare i Time-Keepers, gruppo di esseri cosmici molto potenti e talvolta anche pericolosi, che in passato hanno combattuto e imprigionato proprio Kang il Conquistatore. La capacità del personaggio di viaggiare nel tempo, a suo piacimento, hanno creato tante iterazioni di Kang, tra cui ricordiamo Rama-Tut (versione benevola egiziana) o Immortus (futura, cattiva, dominante).



Dunque in Loki potrebbe apparire una di queste versioni di Kang, differente da quella che vedremo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.