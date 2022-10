Ant-Man 3: il trailer è stato snobbato a causa del ritorno del Superman di Henry Cavill?

In una incredibile mossa di marketing, la DC potrebbe aver superato per la prima volta i Marvel Studios in furbizia. Nella giornata dell'uscita di di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Henry Cavill ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nei panni di Superman in prossimi prodotti DC.

L'uscita del trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha, come prevedibile, creato sui social moltissima esaltazione da parte dei fan dei Marvel che hanno cominciato a vedere finalmente su schermo la prima vera incarnazione di Kang Il Conquistatore. A superare la gioia suscitata da questo trailer ci ha pensato una notevole mossa di marketing della DC che sembra aver imparato a gestire la propria promozione.

Henry Cavill, infatti, ha annunciato sui propri social il suo ritorno nei panni di Superman. Sostenuto da The Rock, che ha detto di volere un film Black Adam vs Superman, Cavill ha, finalmente, vuotato il sacco annunciando la notizia che la maggior parte dei fan DC aspettavano. L'uscita della notizia potrebbe aver, in un certo senso, "ucciso" l'impatto mediatico e social del trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Nonostante ciò, pare che il trailer stia avendo un buon riscontro sui social, dovuto soprattutto alla comparsa nelle prime immagini di Kang Il Conquistatore, personaggio che moltissimi fan MCU aspettavano da diverso tempo.

Il primo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania mostra la guerra di Kang, evento che porterà sicuramente ai grandi eventi di questa nuova saga del Multiverso Avengers: Kang Dinasty e Avengers: Secret Wars.