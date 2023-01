Ant-Man 3: nel trailer cloni di Scott, il vero volto di Kang e MODOK!

Nel corso del College Football Playoff National Championship è stato mostrato un nuovo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con protagonisti... molti Paul Rudd! Inoltre su Twitter è comparso anche un nuovo poster del film diretto da Peyton Reed, che torna dietro la macchina da presa del franchise.

Nel trailer Scott Lang (Rudd) stringe un patto con Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) - non perdetevi il nostro approfondimento su Kang - nel tentativo di recuperare i cinque anni perduti a causa di Thanos; nel frattempo sua figlia, Cassie Lang (Kathryn Newton), è diventata un'adolescente, e Scott farà di tutto per recuperare il tempo perduto con lei.



Quando il patto stretto con Kang, di cui possiamo vedere finalmente il volto, gli si ritorce contro, Scott è disposto anche a sacrificarsi. Nel video entrano in scena tanti altri Scott Lang a causa del Multiverso e due versioni di Scott si trovano faccia a faccia all'interno del Regno Quantico. Tra le sequenze del film mostrate spunta anche MODOK, uno dei villain maggiormente attesi e finalmente al debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è ambientato dopo gli eventi narrati in Avengers: Endgame, e Scott Lang e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) insieme alla figlia di Scott, Cassie, e ai genitori di Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas) si trovano intrappolati nel Regno Quantico e hanno davanti a loro un nemico molto potente: Kang il Conquistatore.



Il film uscirà nelle sale il prossimo 17 febbraio negli USA e due giorni prima, il 15 febbraio, in Italia. Ma nel frattempo le riprese aggiuntive di Ant-Man 3 sono in corso, com'è stato confermato in questi giorni.