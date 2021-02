Ant-Man 3, tornerà anche Jimmy Woo? Risponde Randall Park

All'ultimo Investor Day, come ricorderete, è stato annunciato anche il terzo capitolo del franchise di Ant-Man che si intitolerà Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tuttavia, non è stato rivelato se il personaggio di Jimmy Woo interpretato da Randall Park e già visto nel secondo capitolo tornerà nel cast del film. A rispondere è lo stesso attore.

Il personaggio, già molto apprezzato in Ant-Man and the Wasp, ha raggiunto una popolarità inaspettata e certamente gradita grazie al suo arco narrativo in WandaVision, attualmente in streaming su Disney+ e inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Purtroppo, nemmeno Randall Park in persona sa se il suo personaggio comparirà nel terzo capitolo dedicato ai personaggi di Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

"Non lo so. Non ho ancora ricevuto la chiamata. Se dovessi riceverla, accetterei sicuramente. Se non dovessi ricevere quella chiamata, andrebbe bene pure perché sono a Westview, New Jersey attualmente. Sapete, bisogna concentrarsi su un caso di indagine alla volta".

In precedenza, Park aveva ricordato l'offerta della Marvel di apparire in WandaVision, affermando che se la Marvel chiama bisogna rispondere alla chiamata: "Ho avuto un meeting e abbiamo parlato un po' in generale e io pensavo sarebbe stato bello far tornare Jimmy Woo se ci fosse stata l'opportunità di farlo. E poi una settimana dopo mi richiamarono per dirmi che dovevano parlarmi di uno show. Ed io: 'Grandioso'. E' surreale perché sono cresciuto collezionando fumetti ed ero un grande fan della Marvel, quindi già essere semplicemente in quel mondo e interpretare un personaggio di quei fumetti e poi nello stesso anno essere anche in Aquaman e fare un personaggio dei fumetti DC, voglio dire... davvero surreale".