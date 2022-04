Ant-Man 3 e The Marvels si scambiano la data d'uscita: ecco quando arriverà cosa

Nuovi spostamenti di calendario in casa Marvel, dove a mischiare le carte ci pensano Ant-Man and The Wasp: Quantumania e The Marvels, la cui data d'uscita è ora invertita.

Un curioso spostamento nel Multiverso Marvel riguarda alcuni degli eroi della Casa delle Idee e l'uscita dei loro sequel al cinema.

Con una mossa a sorpresa i Marvel studios hanno invertito la distribuzione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania con Paul Rudd e Evangeline Lilly e The Marvels con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Adesso, infatti, Ant-Man and The Wasp arriverà al cinema nel mese di febbraio 2023, mentre The Marvels debutterà invece a luglio.

Questa decisione lascia sicuramente da pensare, poiché con il modo in cui tutto è connesso nel Marvel Cinematic Universe, due potrebbero i motivi per cui vi si è giunti: o gli eventi dei due film sono meno influenti sul resto del MCU di quel che si possa pensare, almeno sul piano cronologico (ma è più improbabile), o ciò che avviene richiedeva uno spostamento per far tornare tutto proprio da questo punto di vista.

Secondo delle fonti interne, tuttavia, pare che Quantumania sia semplicemente in uno stadio più avanzato della produzione rispetto a The Marvels, ma chi può dire che non si tratti di una ragione fittizia per non rivelare nulla che possa portare a teorie e speculazioni in merito?

Vedremo cosa accadrà, ma intanto "inganneremo l'attesa" con Doctor Strange nel Multiverso della Follia in arrivo tra pochi giorni nelle sale.