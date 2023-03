Ant-Man 3, Scott Lang è tornato in un altro universo? Lo sceneggiatore stuzzica i fan

Ant Man & The Wasp Quantumania non è andato benissimo al box office, ma l'interesse dei fan più irriducibili del Marvel Cinematic Universe potrebbe aver appena gettato una nuova (ed inquietante) luce sul finale del film con Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors.

Una nuova teoria divenuta molto popolare in poche ore immagina che alla fine di Ant-Man & The Wasp: Quantumania Scott Lang è tornato in un altro universo parallelo e non in quello principale dal quale è partito all'inizio del film dopo essere stato risucchiato dal Regno Quantico. Del resto, una delle scene post credit di Ant Man 3 mette in chiaro che il Consiglio dei Kang (presieduto da Immortus, Rama-Tut e Centurion) ha la capacità di manipolare intere linee temporali, e possiede anche un punto di vista 'divino' sulle infinite realtà del Multiverso che i protagonisti della saga non possono ancora comprendere.

Partendo da questo presupposto, si teorizza che il finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sia un esempio del potere del Consiglio di Kang: la capacità di rimodellare, eliminare o creare nuove linee temporali a proprio piacimento. La teoria è che il mondo in cui Scott Lang (Paul Rudd) ritorna alla fine del film NON è lo stesso che si è lasciato alle spalle, ma una linea temporale che è stata modellata per lui dal Consiglio di Kang per mantenerlo compiacente e spingerlo a non scavare troppo a fondo su Kang, le ragioni della sua missione e il Multiverso stesso.

A riprova di questa tesi, il fatto che questa 'nuova realtà' viene presentata con una scena particolarmente simile a quella iniziale, sebbene ora tutto per Scott sembra andare a gonfie vele e tutti i passanti idolatrano Ant-Man e si complimentano con lui nonostante la sua avventura nel Regno Quantico non sia nota al pubblico. Alcuni hanno anche notato che molti passanti che il protagonista incontra indossano vestiti con i colori di Kang, e l'ultimo profondo momento di ansia provato da Scott possa essere frutto del suo subconscio, involontariamente consapevole che qualcosa non va.

Ricordiamo che dal grosso leak sul futuro della Saga del Multiverso, già ampiamente confermato come autentico, sappiamo che i Marvel Studios sono effettivamente pronti a 'rimodellare la realtà del MCU', dato che a quanto pare tutti i film in uscita dopo Avengers: The Kang Dynasty saranno ambientati su un piano di realtà noto come Battleworld, una sorta di amalgama di diversi universi alternativi. Che Ant-Man & The Wasp: Quantumania abbia mosso un primo passo in questa direzione?



In effetti, lo sceneggiatore del film Jeff Loveness è stato interrogato su questa possibilità e ha dichiarato: "Penso che sia molto interessante. Non posso dire molto al riguardo. Anzi in realtà non è troppo lontano da alcune possibilità che stiamo esplorando, ma non posso dire nulla. Per ora, l'unica cosa importante da dire è che il Multiverso è illimitato e Scott Lang è stato l'uomo che ha salvato l'universo in Avengers: Endgame: ora potrebbe essere la persona che ha accidentalmente fottuto il Multiverso per tutti. Ha un'enorme ombra che incombe su di lui e non sa cosa fare al riguardo. Sembrava un interessante cambiamento di tono per Scott Lang e vedremo dove andrà a parare...".



