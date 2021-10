Ant-Man 3, una nuova teoria: e se ci fosse un legame con il Power Broker?

Arriverà al cinema nel luglio 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In attesa del film, recentemente rinviato come altri titoli Marvel, abbiamo ascoltato in questi giorni le dichiarazioni di un Paul Rudd pazzo di Jonathan Majors, mentre i fan vanno a caccia di possibili legami attraverso altre storie del Marvel Cinematic Universe.

Un utente Reddit, per esempio, ha chiamato in causa un personaggio visto nella recente serie Falcon and The Winter Soldier. In Ant-Man and The Wasp, infatti, per costruire il Tunnel Quantico e riunirsi con Janet Van Dyne, Hope e Hank Pym entrano in contatto con il mercato nero e con Sonny Burch. Durante le trattative, all'inizio del film, Sonny afferma di essere in contatto con alcuni "benefattori".

Secondo la teoria emersa su Reddit, il benefattore in questione potrebbe essere il Power Broker, ovvero Sharon Carter. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, quest'ultima era in fuga dopo aver rubato la tuta di Falcon e lo scudo di Cap, per arrivare a Madripoor, e sopravvivere grazie a traffici e macchinazioni. Dopo il Blip, ha iniziato a lavorare con Wilfred Nagel alla creazione del siero del super-soldato.

Se grazie ad Ant-Man and The Wasp: Quantumania Evangeline Lilly ha finalmente capito Wasp, se questa teoria si rivelasse azzeccata potremmo capire anche qualcosa in più sulla vita di Sharon Carter prima di diventare il Power Broker, e vederla in azione nel terzo capitolo dedicato al personaggio di Paul Rudd.