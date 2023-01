Ant-Man 3, svelato il costume di Wasp ispirato ai fumetti!

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha iniziato a esaudire i desideri di diversi fan soprattutto riguardo l'accuratezza dei costumi e la fedeltà alla controparte fumettistica. Una direzione che sembra abbiano preso anche le tute presenti in Ant-Man 3, soprattutto quella indossata da Wasp.

In una nuova immagini trapelata, vediamo Hope Van Dyne con indosso una uniforme similissima a quella che l'eroina indossa negli albi a fumetti. Nelle storie originali a vestire i panni di Wasp è sua madre Janet. La decisione dei Marvel Studios di cominciare la storia con la "seconda generazione" di Ant-Man e Wasp non li esime, quindi, dal realizzare costumi incredibilmente affidabili. Giallo e nero con richiami sia attraverso il materiale che i colori ad una vespa, la divisa di Hope non viene mostrata con le ali in funzione ma non possiamo che sperare che sia fedele come il resto dell'abito.

Dopo che Evangeline Lilly si è scagliata contro l'obbligo vaccinale i fan non si sono fatti attendere dichiarando sentimenti di delusione nei suoi confronti. Nonostante ciò, l'attesa per l'uscita di Ant-Man and The Wasp Quantumania continua ad essere altissima soprattutto pensando al valore che la pellicola avrà per il futuro dell'MCU. Oltre ad incontrare per la prima volta (nella sua variante più temibile) Kang, il film ci presenterà anche MODOK e ci sarà la possibilità di esplorare il regno quantico.

Nel frattempo Paul Rudd ha svelato quale film MCU ha influenzato di più Ant-Man 3 anticipando qualcosa riguardo il tono e l'atmosfera della pellicola. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!