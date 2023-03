Ant-Man 3, svelati i concept art originali di Kang Il Conquistatore!

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha sancito il definitivo esordio di Kang all'interno del Marvel Cinematic Universe. Il look, proprio come nei fumetti, è particolarmente iconico e rende il personaggio memorabile. Alcuni addetti ai lavori hanno condiviso degli interessanti concept art di Kang.

Jerad S. Marantz è uno dei principali concept artist dei Marvel Studios che, di recente, ha lavorato anche ai primi disegni di Ant-Man 3. Dopo la pubblicazione della concept del Supremo Strange di Doctor Strange 2 è diventata quasi un'abitudine per gli artisti pubblicare i propri schizzi sui canali social. Marantz non ci ha pensato due volte condividendo con la sua community i propri lavori. "Per un po' si è discusso del guardaroba di Kang", ha raccontato su Instagram. "Mi è stato assegnato il compito di esplorare le opzioni al di fuori del suo look classico. Fondamentalmente, cosa indosserebbe quando non è nella sua armatura e pronto a combattere".

"Mi sono divertito molto a trovare un sacco di opzioni. Ecco solo alcuni. Mi sono davvero divertito a dipingerli" ha continuato. "Adoro lavorare con forme semplici e colori piatti. È stata anche un'occasione per rispolverare i miei ritratti. Il mio processo cambia parecchio a seconda dell'incarico e della quantità di tempo che ho. È molto importante per i concept artist avere un set abbastanza ampio di strumenti" ha concluso Marantz, parlando del processo creativo che ha portato alla creazione degli stili.

Parlando sempre della lavorazione del film i montatori di Ant-Man 3 hanno svelato il lavoro fatto de il consiglio dei Kang. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!