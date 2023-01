Ant-Man 3, svelate le prime proiezioni d'incasso del weekend di apertura!

Il primo film Marvel dell'anno sta arrivando. L'uscita di Ant-Man and The Wasp Quantumania è dietro l'angolo e si iniziano a buttare giù le prime cifre riguardo gli incassi che potrebbe registrare nel weekend di apertura. Al momento, i numeri parlerebbero di un esordio in 4 giorni da 120 milioni.

Dopo che Avatar: la via dell'acqua ha superato gli incassi de Il Risveglio della Forza, potrebbe avere un buon competitor in Ant-Man 3. Nonostante il personaggio non sia tra i più in vista di casa Marvel e molto spesso quasi sottovalutato, l'esordio di Kang nella pellicola potrebbe spingere tantissime persone in sala per scoprire l'identità di quello che sarà il villain principale della saga del Multiverso. Se le previsioni dovessero essere rispettate Ant-Man 3 potrebbe avere il miglior esordio del periodo avvicinandosi a Black Panther e al primo Deadpool.

Considerando l'uscita in Italia (e altre parti del mondo) anticipata di due giorni, potrebbe essere uno dei pochi titoli capaci di insidiare il primato del film di James Cameron. Un record che il regista sembra voler ancora conservare gelosamente. Mentre i produttori di Ant-Man 3 parlano di una pellicola che potrebbe gettare le fondamenta per il futuro del Marvel Cinematic Universe, i fan sembrano essere in costante hype nei confronti di questo imprevedibile film.

Kevin Feige ha parlato di quanto 'ami fare l'inaspettato con Scott Lang' rompendo gli schemi e raccontando storie mai viste prima sul grande schermo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!