Ant-Man 3, le star sognano un crossover con un componente dei Fantastici 4: ecco chi!

Sebbene i Fantastici 4 non siano stati nemmeno citati in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sappiamo che saranno i protagonisti del prossimo attesissimo reboot dei Marvel Studios e più in generale delle future Fasi del Marvel Cinematic Universe.

E sembra proprio che ad alcuni dei personaggi dell'ultimo film Marvel piacerebbe poter condividere lo schermo con uno di loro, in particolare con Ben Grimm / La Cosa!

A rivelarlo sono stati l'interprete di Darren Cross / M.O.D.O.K. Cory Stoll e l'attore di Veb David Dastmalchian, che parlando con Comicbook in due interviste separate hanno dichiarato di voler far incrociare i propri personaggi con l'iconico membro dei Fantastici 4.

"Penso che Darren potrebbe avere una buona chimica con Ben Grimm", ha rivelato Stoll. "Penso che lui e La Cosa potrebbero essere una buona coppia."

"Sento che Veb andrebbe molto d'accordo con Ben Grimm", ha affermato invece Dastmalchian. "Poiché Ben Grimm è uno scienziato, potrebbero incontrarsi in qualche modo strano. Reed Richards probabilmente si stancherebbe della curiosità di Veb alla fine, mentre penso che con Ben formerebbe una coppia davvero divertente. Questi due che affrontano insieme un'avventura interdimensionale. Penso che Veb amerebbe Ben Grimm, perché direbbe: "Cosa sono tutte queste rocce? Dove le hai prese? Hai dei buchi nelle tue rocce? Oh, le tue rocce producono cose? Fanno la sabbia? Oh, va bene. È quella che esce da lì? Oh, cosa c'è lì dentro?' Penso che sarebbe una relazione davvero fantastica".