Ant-Man 3, QUELLA star sul consiglio di Paul Rudd: il migliore si possa dare a un attore!

Chi l'avrebbe mai detto che potessimo sentire uno dei migliori consigli attoriali in assoluto pronunciato proprio da Paul Rudd. Una star di Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha rivelato di aver imparato un'ottima lezione sul set. Molto semplice, quasi scontata. Ma è quel tipico consiglio di cui qualunque attore dovrebbe fare tesoro.

C’è attesa per il capitolo (forse) conclusivo nella trilogia ideale dei film dedicati a Scott Lang. C’è attesa per tantissime ragioni, fra cui sicuramente spicca il debutto definitivo (come villain, quantomeno) di Kang il Conquistatore di Jonathan Majors. Uno degli ultimi trailer dal Comic-Con di Sao Paulo, in Brasile, ci anticipava che sarà un villain anche più forte di Thanos. E questo spaventa.

Ma poi c’è anche l’espansione del Multiverso attraverso il Regno Quantino, che i nostri eroi in miniatura si preparano a visitare “forzatamente”: abbiamo visto proprio una nuova immagine della Famiglia Lang nel Regno Quantico di AntMan 3. Ora anche Cassie, la figlia di Scott interpretata da Kathryn Newton, indosserà una tuta Pim. Ed è arrivato il momento, per lei come per la sua attrice, di crescere e dimostrare le proprie capacità.

La Newton ha parlato proprio di questo, della sua crescita attoriale, svelando a The Wrap un preziosissimo (quanto semplice) consiglio offertole da Paul Rudd: "Abbiamo fatto alcune prove, Paul stava facendo delle improvvisazioni e io avrei provato solo un po’. E quando abbiamo iniziato le riprese, hanno girato un paio di scene con Michael Douglas, Michelle Pfeiffer ed Evangeline [Lilly], mentre io e Paul eravamo in pausa. E lui mi ha preso da parte e mi ha detto: 'Ascolta, posso dirtelo, sei divertente, quindi non trattenerti. Se ti venisse d’improvvisare, non finire questo film per poi rimpiangere di non aver provato quella battuta. Alla fine, lo taglieranno se non è divertente, ma potrebbero usarlo se lo è’”.

La Newton si è detta stupita che in un film Marvel “si potesse improvvisare”, ma Paul Rudd l’ha assolutamente rassicurata su questo. Dite che vedremo qualche improvvisazione di Cassie nel montaggio finale?