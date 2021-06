Ant-Man 3, una star di Loki ha appena svelato che apparirà con Kang il Conquistatore?

Mentre Ant-Man and the Wap: Quantumania si prepara ad entrare in produzione a luglio, una star di Loki, la serie con Tom Hiddleston arrivata da poco su Disney+, sembra aver anticipato la sua presenza nella pellicola di Peyton Reed.

Stiamo parlando dell'attrice Gugu Mbatha-Raw, apparsa nel primo episodio nei panni della Giudice Renslayer. Per chi non lo sapesse, nei fumetti della Casa delle Idee Ravonna Renslayer è l'interesse amoroso di Kang il Conquistatore, supervillain che verrà introdotto nel MCU proprio attraverso la terza avventura dell'eroe

Durante una recente ospitata virtuale al Jimmy Kimmel Live!, quando il conduttore ha chiesto alla Mbatha-Raw se il suo personaggio fosse collegato a Kang anche nel MCU e se avesse già in programma di apparire al suo fianco in Ant-Man 3, l'attrice ha sviato la domanda con una risata piuttosto rivelatoria, scherzando: "Oh, sta arrivando la polizia della quarantena, forse dovrei andare a vedere." Potete vedere la sua reazione nel video in calce alla news, dal minuto 5:30.

Come svelato di recente dal trailer di presentazione della Fase 4 del MCU, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha un'uscita fissata al 17 febbraio 2023. Alla regia troveremo ancora una volta Peyton Reed, mentre per conoscere i primi dettagli sulla trama probabilmente ci sarà da attendere ancora un po' di tempo.

