Ant-Man 3, una star loda Paul Rudd: 'Come attore fa delle cose incredibili!'

Dopo l'uscita del trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania la giovane Kathryn Newton, ai microfoni di Entertainment Tonight, ha raccontato la sua prima esperienza nel MCU e di come è stato lavorare al fianco del collega e protagonista Paul Rudd.

Ant-Man 3, diretto da Peyton Reed, arriverà nelle sale nei primi mesi del 2023 e numerose sono le interviste che i protagonisti stanno rilasciando sulla pellicola e sull'intero progetto. Trentunesimo film del Marvel Cinematic Universe e primo della cosiddetta Fase Cinque, Quantumania rappresenta il sequel di Ant-Man and the Wasp del 2018, con protagonisti Evangeline Lilly e Paul Rudd, nel ruolo di Scott Lang.

Proprio riguardo Rudd la new entry del cast Kathryn Newton ha parlato in una recente intervista, riconoscendogli il merito di averle mostrato qualche 'trucco del mestiere': "Tutti i giorni faceva qualcosa che mi faceva pensare: Non posso credere che tu possa davvero fare questo Paul", ha spiegato la Newton aggiungendo: "Mi ha detto di non trattenermi e credo che questa sia stata la più grande benedizione, perché ogni giorno sul set ho provato di tutto. Ho provato a fare battute. Forse erano divertenti, forse no. È quanto di meglio si possa chiedere!".

La Newton interpreterà la figlia di Scott Lang Cassie, mentre un nuovo nome si è aggiunto, in questi giorni, al cast del film: ci sarà anche William Jackson Harper in Ant-Man 3!