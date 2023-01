Ant-Man 3: la sinossi ufficiale svela finalmente il ruolo di Bill Murray!

Con l'arrivo del nuovo trailer di Ant-Man & The Wasp: Quantumania viene svelata anche una sinossi ufficiale e più approfondita del nuovo tassello che aprirà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Il plot rivela anche il misterioso ruolo di Bill Murray, uno dei più oscuri personaggi Marvel: ma in questo caso, sarà un alleato?

Ora che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è pressoché conclusa, portandosi appresso critiche e delusioni per un periodo di passaggio, pensato dichiaratamente come elaborazione del lutto per molti eroi dopo lo shock di Avengers: Endgame, ci prepariamo a entrare nella Saga di Kang il Conquistatore. A introdurre definitivamente il villain, già presentato come Colui Che Rimane in Loki, sarà il 31esimo capitolo dell’universo cinematico, nonché chiusura ideale della trilogia dedicata a Scott Lang.

Il nuovo trailer di AntMan & The Wasp Quantumania ci dice molto di più sul personaggio interpretato da Jonathan Majors, ma rivela anche altri sviluppi non ancora mostrati che riguardano direttamente il destino di Scott Lang. C’è da preoccuparsi? Sicuramente l’intera Famiglia Lang deve prepararsi a un duro scontro nel Regno Quantico e avrà bisogno di importanti alleati, per quanto discutibili. Fra questi Bill Murray, che dovrebbe interpretare il trafficante d’armi Lord Krylar. Il personaggio non è esattamente positivo, ma qui viene presentato come amico di Janet Van Dyne di Michelle Pfeiffer.

A rivelare il ruolo, la sinossi ufficiale resa pubblica: "I partner supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure nei panni di Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas) e la figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, interagire con strane nuove creature e imbarcarsi in un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che credevano possibile. Diretto da Peyton Reed e prodotto di Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man & The Wasp: Quantumania vede nel cast anche Jonathan Majors nei panni di Kang, David Dastmalchian nei panni di Veb, Katy O'Brian nei panni di Jentorra, William Jackson Harper nei panni di Quaz e Bill Murray nei panni di Lord Krylar”.

Grande spazio verrà dato alla figlia di Scott, Cassie: a questo proposito, la sua interprete ha rivelato di aver ricevuto da Paul Rudd uno dei migliori consigli attoriali che si possano ricevere.