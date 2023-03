Ant-Man 3 e Shazam 2, risultati negativi storici al box office: cosa è andato storto?

Mentre fa discutere l'arresto della star Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe, i Marvel Studios guardano con preoccupazione anche ai dati di box office di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Oltre ad essere uno dei film Marvel con le recensioni peggiori, il film ha ormai praticamente esaurito la sua corsa al botteghino e quando verrà ritirato definitivamente dalle sale Ant-Man 3 sarà uno dei peggiori risultati della saga: fino a lunedì 27 marzo, il film ha incassato 464,8 milioni di dollari al botteghino mondiale, circa 54 milioni di dollari in meno rispetto al totale globale del primo Ant-Man, che terminò la sua corsa a 518,8 milioni di dollari (Ant-Man and the Wasp ha incassato 623,1 milioni di dollari). Allo stato attuale, il film di Peyton Reed sarà il risultato peggiore della Marvel da Eternals di Chloe Zhao, che nel 2021 incassò poco più di 400 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo. Come ha riferito un insider a Variety Monday, il pubblico semplicemente non è stato soddisfatto dal trequel: "Non c'è dubbio, al pubblico non è piaciuto Ant-Man 3", ha detto David A. Gross di Franchise Entertainment Research. "I fan dei supereroi sono molto in sintonia con queste storie, e questo aiuta molto le loro performance al botteghino quando i film fanno centro. In questo caso non è stato così."

Curiosamente però c'è chi ha fatto peggio: Shazam! Furia degli Dei ha incassato solo 100 milioni a livello globale, e dal secondo week-end di programmazione in Nord-America ha ottenuto appena 2 milioni, con un calo del 68%: si tratterebbe tecnicamente del terzo peggior calo settimanale del franchise, dietro a Batman v Superman (69%) e The Suicide Squad (71%), ma il film di Zack Snyder con Henry Cavill e Ben Affleck godette di un debutto altissimo nel primo week-end e The Suicide Squad uscì contemporaneamente nelle sale e su HBO Max. Shazam 2 rischia di non arrivare ai 200 milioni di dollari a livello globale ed è attualmente il peggior risultato di sempre del DCEU (dietro ai 166 milioni di Wonder Woman 1984 e ai 167 milioni di The Suicide Squad, che però sono usciti entrambi su HBO Max).

In questo caso il risultato potrebbe essere imputato alla confusa gestione della saga DC, dato che i fan hanno dimostrato di avere ancora voglia dei film targati DC Comics, almeno se slegati dal DCEU come Joker (1 miliardo) e The Batman (quasi 800 milioni). Sarà interessante vedere come verrà accolto The Flash a giugno prossimo, col film che rappresenterà il primo passo verso il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran.

Nel frattempo, ecco quando dovrebbe uscire Ant-Man 3 su Disney Plus.