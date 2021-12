Ant-Man 3, secondo alcuni rumor potrebbe arrivare MODOK!

Abbiamo recentemente scoperto che Bill Murray arriverà in Ant-Man 3, in un ruolo ancora non definito. L'aggiunta di Murray non sarà l'unica, perché nel film ci sarà anche Kang il Conquistatore di cui è arrivata una foto qualche giorno fa. Ebbene, potrebbe esserci un terzo arrivo: quello di MODOK.

MODOK è l'acronimo di Mental (o Mobile o Mechanized) Organism Designed Only for Killing ed è uno dei 100 più pericolosi cattivi dell'Universo, dotato di grandi capacità mentali. Si tratta di un personaggio bizzarro, con una testa enorme su braccia e gambe minuscole. MODOK è la creazione di AIM, un gruppo terroristico Marvel. La notizia arriva da MCU Directed, che ha affermato che sembra che Paul Rudd abbia lavorato alla bozza della sceneggiatura, in cui appunto era presente il personaggio.

A quanto pare Patton Oswalt, che gli ha dato la voce in precedenza, non tornerà nei panni di MODOK. Secondo molti a prendere il suo posto potrebbe essere Jim Carrey, anche se MCU Direct nega la presenza del celebre attore.

"La Marvel ha tipo un database di tutti i vari universi del Multiverso," ha detto lo scrittore MODOK Jordan Blum l'anno scorso. "E c'è un ragazzo che lo gestisce e mi ha permesso di scegliere la numerazione del nostro. Ho deciso per il compleanno di mio figlio, il 26/12, è questo il nostro universo, quindi abbiamo fatto il nostro ingresso nel Multiverso Marvel, il che è fantastico."

I fan sperano di avere più informazioni sul personaggio di MODOK nei prossimi mesi. Intanto sappiamo che Ant-Man & The Wasp: Quantumania uscirà il 23 luglio 2023.