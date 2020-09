Ant-Man 3, sembra proprio che Scott Lang e Wasp avranno dei nuovi costumi

Sembra proprio che nell'annunciato Ant-Man 3 sia Scott Lang aka Ant-Man che Hope Van Dyne/Wasp aggiorneranno il loro look da supereroi con dei nuovi e sfavillanti costumi. Dopo le parole del regista e co-sceneggiatore Peyton Reed, infatti, il responsabile dello sviluppo visivo del film, Andy Park, ha condiviso qualche info via social.

In una diretta streaming, appoggiandosi alle dichiarazioni del regista sul terzo capitolo del franchise, Park ha infatti risposto a una domanda di un fan relativa proprio ai costumi dei protagonisti, per la precisione se saranno cambiati rispetto a quelli visti nei precedenti film. Ovviamente Park non ha potuto soffermarsi più di tanto sulla questione, ma ha voluto sottolineare uno schema piuttosto chiaro tra le nuove produzioni Marvel e i nuovi costumi dei supereroi, dichiarando:



"Non posso ovviamente parlare nello specifico dei costumi, ma sapete, la maggior parte dei super nei nuovi film Marvel ha nuovi costumi". Insomma, ha praticamente chiarito che almeno a metà corsa il look dei due cambierà, in qualche modo, probabilmente con delle nuove suit più tecnologiche.



In una recente intervista, Peyton Reed ha rivelato: "Sono una partnership, e lei è una parte molto, molto importante della coppia. È una cosa molto gratificante, anche perché immagino che tecnicamente siamo stati i primi in casa Marvel ad avere un'eroina direttamente nel titolo del film. Trovare quell'equilibrio è molto importante per me, soprattutto perché è un campo dove storicamente è stato occupato a lungo da soli uomini. Questo sta finalmente cambiando e si aprono prospettive fantastiche".

Per quanto riguarda infine lo stato attuale di lavorazione, Reed rivela: "Abbiamo concluso la storia. Non c'è ancora niente di ultimato o di ufficiale, ma stiamo lavorando con tranquillità. Stiamo affrontando la Pandemia così".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla recensione di Ant-Man and the Wasp.