Ant-Man 3, Scott Lang si infilerà nel sedere di Kang? 'Non so, lui è uno tosto'

3 anni fa Avengers: Endgame si rifiutava di rispondere alla domanda che da tempo immemore tormenta i fan Marvel: Ant-Man non avrebbe potuto sconfiggere Thanos rimpicciolendosi, infilandosigli su per il sedere e poi ingrandendosi? Un quesito che ormai è un vero e proprio classico del franchise, e che potrebbe riproporsi in Ant-Man 3.

Nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania abbiamo infatti assistito all'esordio di Kang il Conquistatore, variante ben più temibile del Colui-Che-Rimane di Loki: visto l'incontro del nostro Scott Lang con il nuovo villain dell'MCU, dunque, la domanda da un milione di dollari è tornata a monopolizzare le discussioni.

"So di cosa state parlando, di un modo per uccidere Thanos. Un po' di gente considera quella un'opportunità sprecata. Beh, immagino che vi toccherà vedere il prossimo film. Non so se sia possibile far fuori Kang in quel modo, Kang è uno tosto, e immagino siano toste un po' tutte le parti del suo corpo" è stata la risposta di Paul Rudd alla solita, scomoda domanda sulla questione meno igienica dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne dite? Scott Lang avrà finalmente modo di mostrare al mondo la sua fatality? Lo scopriremo solo nel prossimo film dell'MCU! Vediamo, intanto, cosa ci ha rivelato il trailer di Ant-Man 3.