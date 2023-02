Ant-Man 3, Scott e Hope vs Kang nella nuova clip del film!

Mentre l'uscita di Ant-Man and The Wasp Quantumania si avvicina sempre di più, un nuovo trailer ci svela nuovi aspetti della pellicola, partendo da uno scontro tra Scott, Hope e Kang fino ad arrivare ad un approfondimento del rapporto tra il villain e Janet.

Il nuovo trailer, dal punto di vista della trama, non svela niente di nuovo ma comunque da modo di approfondire ancora di più delle questioni rimaste in sospese e che, probabilmente, verranno raccontate all'interno della pellicola. Una delle più importanti riguarda il rapporto tra Kang e Janet che in nessuna immagine è stato chiarito. La storica Wasp, all'interno della clip lo definisce "un mostro che pensa di essere un dio", mettendo in evidenza su quanto il potere sia al centro dei desideri del personaggio.

Mentre è stata svelata la durata di Ant-Man 3, il trailer mostra uno scontro fisico tra i protagonisti e Kang, mettendo al centro l'azione e il modo in cui il film riuscirà ad esplorare al meglio il regno Quantico. Nonostante siano anni che viene citato e accennato all'interno dell'MCU, il pubblico non ha ancora mai avuto modo di vederlo in prima persona.

La campagna marketing del film sembra stia puntando su tutto, addirittura l'uscita di un falso bestseller scritto dallo stesso Scott Lang che sarà disponibile all'acquisto su Amazon. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!