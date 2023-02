Ant-Man 3, lo scherzo di Olivia Colman a Paul Rudd: 'Sto sudando freddo, cos'ho fatto?'

Mai trascurare gli amici, neanche (o forse soprattutto!) quando si vive dall'altra parte del mondo: Paul Rudd dovrebbe aver imparato la lezione in queste ore, dopo aver ricevuto una giusta tirata d'orecchie dalla sua amica Olivia Colman durante il tour promozionale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Mentre il nuovo film Marvel prendeva il volo al botteghino USA, infatti, Rudd si trovava in onda su BBC Radio 1 per un botta e risposta con i fan: è qui che entra in gioco la star di The Crown e La Favorita, che ha chiesto di intervenire in diretta restando però momentaneamente anonima agli occhi del suo interlocutore.

"Sono tua grande fan. Cosa faresti se avessi un caro amico, se vi conosceste tipo da 20 anni. Vi conoscete da almeno la metà della vostra vita. A un certo punto questo amico, che non abita in Inghilterra, viene in Inghilterra ma non te lo dice. Non solo non ti ha detto nulla, ma è anche in onda alla radio. Cosa faresti? Ti offenderesti?" è stata la domanda di una Olivia Colman che ha sfoggiato per l'occasione un meraviglioso accento gallese.

È qui che il panico si è dipinto negli occhi di Rudd: "Oh no. Personalmente no, tendo a dare a chiunque il beneficio del dubbio! Oh Dio, che cos'ho fatto? [...] Sto sudando, sto sudando freddo". Colman, a quel punto, ha rivelato la sua identità, perdonando l'amico di sempre e raccontando la storia della loro amicizia: speriamo, ovviamente, che il buon Paul abbia fatto tesoro di questa lezione! Vita privata a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.